Тренер сборной Англии покинул пост после проигрыша на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт покинул свой пост, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Такое решение он принял после поражения команды на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Контракт Саутгейта был рассчитан до конца текущего года. Он руководил сборной с 2016 года. Под его наставничеством команда провела 102 игры. Также футболистам удалось дойти до двух финалов чемпионата Европы и полуфинала чемпионата мира, который проходил в России. На Евро команда два раза заняла второе место – в 2021 и 2024 годах. На чемпионате мира в 2018 году сборная Англии расположилась на четвертом месте. Саутгейт прокомментировал свой уход из команды.