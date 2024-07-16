Тренер сборной Англии по футболу подал в отставку после поражения в финале Евро-2024
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Наставник сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт подал в отставку через два дня после поражения во втором подряд финале европейского чемпионата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Англичане проиграли сборной Испании в Берлине в воскресенье, а три года назад уступили по пенальти Италии в финале Евро-2020.
"Я - англичанин и горжусь этим. Играть за Англию и тренировать сборную было честью всей моей жизни, - обратился Саутгейт к фанатам и футболистам. - Но время для перемен пришло".
Саутгейт провел с командой 102 игры, выиграл 61 и проиграл 17.
По итогам последнего Евро он стал первым в истории тренером, сумевшим не проиграть 13 подряд игр на чемпионате (исключая поражения в серии пенальти).
Однако на протяжении всего турнира его ругали за вялый футбол и нереализованный потенциал звёзд, которыми напичкана сборная Англии.
Ожидается, что проводы Саутгейта на пенсию будут пышными и достойными - несмотря на всю критику, его успехи неоспоримы.
"За последние восемь лет он преобразил мужскую сборную Англии. Его вклад уникален, а послужной список - выдающийся", - сказал на прощание глава английской Футбольной ассоциации Марк Буллингем и привел статистику.
После 1966 года, когда мужская сборная Англии в последний раз выигрывала турнир - Кубок мира в этом случае - её история делится на два четких этапа: до Саутгейта и при нём.
До него в 25 турнирах она сесь раз выигрывала матчи на вылет. А в 4 турнирах при нем - 9.
"То есть за 8 лет он выиграл больше решающих матчей, чем все остальные за предыдущие 50 лет", - сказал Буллингем.
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