Наставник сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт подал в отставку через два дня после поражения во втором подряд финале европейского чемпионата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian .

Англичане проиграли сборной Испании в Берлине в воскресенье, а три года назад уступили по пенальти Италии в финале Евро-2020.

"Я - англичанин и горжусь этим. Играть за Англию и тренировать сборную было честью всей моей жизни, - обратился Саутгейт к фанатам и футболистам. - Но время для перемен пришло".

По итогам последнего Евро он стал первым в истории тренером, сумевшим не проиграть 13 подряд игр на чемпионате (исключая поражения в серии пенальти).

Однако на протяжении всего турнира его ругали за вялый футбол и нереализованный потенциал звёзд, которыми напичкана сборная Англии.

Ожидается, что проводы Саутгейта на пенсию будут пышными и достойными - несмотря на всю критику, его успехи неоспоримы.

"За последние восемь лет он преобразил мужскую сборную Англии. Его вклад уникален, а послужной список - выдающийся", - сказал на прощание глава английской Футбольной ассоциации Марк Буллингем и привел статистику.

После 1966 года, когда мужская сборная Англии в последний раз выигрывала турнир - Кубок мира в этом случае - её история делится на два четких этапа: до Саутгейта и при нём.

До него в 25 турнирах она сесь раз выигрывала матчи на вылет. А в 4 турнирах при нем - 9.