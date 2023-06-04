Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы

Фото: pixabay/FelixMittermeier

В интернете появилось шокирующее видео о том, как случайный прохожий вытаскивает из реки с сильным течением девочку-подростка, которую практически засосало под воду, передаёт BaigeNews.kz.

"Друг — тренер по боксу, во время пробежки с учениками по Алматинке, увидели как девочка упала, и он бросился ее спасать", — подписал видео инста-паблик kris_p_brothers.

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В ДЧС Алматы рассказали, что разыскали героя. Им оказался 28-летний тренер по боксу Данияр Сафин.

Как выяснилось, девочка попала в водосливное устройство, после чего её стало затягивать сильное течение.

Рискуя жизнью, Данияр бросился в реку и вытащил подростка из воды. Ученики тренера помогли донеста девочку в безопасное место.