Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы
pixabay/FelixMittermeier Сегодня, 17:36
250
Сегодня, 17:36
250
Фото: pixabay/FelixMittermeier

Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы

В интернете появилось шокирующее видео о том, как случайный прохожий вытаскивает из реки с сильным течением девочку-подростка, которую практически засосало под воду, передаёт BaigeNews.kz.

"Друг — тренер по боксу, во время пробежки с учениками по Алматинке, увидели как девочка упала, и он бросился ее спасать", — подписал видео инста-паблик kris_p_brothers.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

В ДЧС Алматы рассказали, что разыскали героя. Им оказался 28-летний тренер по боксу Данияр Сафин.

Как выяснилось, девочка попала в водосливное устройство, после чего её стало затягивать сильное течение.

Рискуя жизнью, Данияр бросился в реку и вытащил подростка из воды. Ученики тренера помогли донеста девочку в безопасное место.

"Руководство ДЧС Алматы планирует наградить мужчину за спасение человеческой жизни в экстремальных условиях", — отметили в ведомстве.

 

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:36
250
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх