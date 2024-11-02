Тренер из Костаная обвиняется в присвоении бюджетных средств

Тренер школы высшего спортивного мастерства из Костаная обвиняется в присвоении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

По данным следствия, с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд, используя служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчёты с увеличением фактической суммы затрат путём незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали.

Поступившие деньги тренер присваивал себе. Сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге. Эти деньги тренер положил на депозит и получал с него ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%.

Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613 тысяч тенге.

Деяния тренера квалифицированы по статьям Уголовного кодекса 189 часть 3 пункт 1 (хищение вверенного чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере), 218 часть1 (легализация (отмывание) денег, т.е. вовлечение в законный оборот денежных средств, полученных преступным путём, посредством совершения сделок в виде конверсии).

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.