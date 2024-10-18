Тренер GGG и Хабиба Нурмагомедова будет готовить сборную Казахстана по боксу к чемпионату Азии

Стартовала подготовка мужской команды Казахстана по боксу к чемпионату Азии в Аммане, который пройдёт с 30 ноября по 12 декабря. К УТС привлечён известный американский тренер по физподготовке Кристофер Камачо. Он прибыл в расположение сборной по приглашению президента НОК Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Кристофер Камачо на протяжении многих лет принимал участие в тренировочных лагерях Геннадия Головкина перед различными поединками на профессиональном ринге. Также он работал с известными бойцами ММА Хабибом Нурмагомедовым, Даниэлем Кормье, Кейном Веласкесом, Люком Рокхолдом.