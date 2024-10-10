Тренды в еде и перекусах: что выбирают казахстанцы?

В Казахстане провели очередной потребительский опрос о предпочтениях казахстанцев в еде, и их искусстве потребления. Все еще популярным видом продукта остается шоколад, передает BaigeNews.kz.

Mondelēz International совместно с агентством JD Expert провели в Казахстане второй ежегодный потребительский опрос касательно главных трендов поведения в еде среди жителей Казахстана. Онлайн-опрос охватил 422 респондента из 22 городов.

"По итогам исследования мы убедились, что в Казахстане все больше людей смотрят на состав продуктов и изучают их пищевую ценность. В рамках нашего глобального подхода "Разумная порция" мы продвигаем порционные продукты и осознанное поведение с помощью индивидуально упакованных порционных упаковок и информации на этикетках с указанием осознанных порций. До конца 2024 года вся эта информация будет на этикетках всего нашего основного портфеля в Казахстане, что надеюсь будет полезным для наших потребителей", - отмечает Управляющий директор в странах Евразии в Mondelēz International Олег Савчук.

Касательно потребительского поведения в еде и перекусах исследование показало следующие результаты:

Полное возвращение людей в офлайн-формат – в офисы и на учебу - повлияло на их распределение времени в течение дня, а также изменило соотношение трат и заработка. Нарастает объем вынужденных трат – внешний вид, транспорт. Сокращается личное время, обновляются социальные связи и коллективные формы досуга.

Ощущение качества питания не имеет прямой связки с фактическим уровнем дохода. Оно гораздо сильнее завязано на всех социальных процессах, настроении, эмоциональном состоянии.

Именно эмоциональное ощущение удовлетворенности или дефицита (времени, денег, внимания, удовольствия) в потребительской психологии сегодняшнего дня является решающим для выбора конечным покупателем.

Глобальный рост доставки еды и продуктов, в 2024 году доставкой пользуются и выбирают 26% респондентов, против 16% в 2023 году. Речь идет только про города.

Сокращение выбора ближайшей торговой точки для покупки еды до 26% в 2024 году, относительно 39% в 2023 году. Плановые покупки конкурируют с сиюминутными.

Бытовое поведение покупателей сместилось в сторону организованных покупок, осуществляемых заранее, в том числе онлайн-доставок и объединения в покупках с коллегами. Что говорит о перераспределении времени респондентов в течение дня в сторону более продуманной организации процесса питания и сокращении ситуативных перекусов.Одновременно сокращается доля питания внутри дома.

Значимым в формате перекусов становится все, что позволяет побаловать себя, отвлечься от работы и стресса, успокоиться.

"Шоколад остается любимым видом перекуса жителей Казахстана. Более половины опрошенных потребителей ответили, что едят шоколад постоянно, раз в неделю или чаще. Мы очень рады предоставлять разнообразные продукты и вкусы не только в категории шоколада, но и в категориях бисквитов и выпечке в Казахстане. Так как уже не первый год Mondelēz International в Казахстане лидирует на рынке шоколадных плиток и бисквитов, а также входит в тройку крупнейших шоколадных производителей", - говорит Директор по маркетингу в странах Евразии в Mondelēz International Мария Комбарова.

Предпочтения казахстанцев в потребление продуктов разнообразны. Растет значимость дружеского общения и взаимодействия во время еды и перекусов. Перекусывать с друзьями, отвлекаясь от рабочих вопросов. Соответственно, основной рост продуктовых категорий происходит в товарных группах для компании людей – чай и кофе, печенье и конфеты, семечки и орешки, зерновые батончики, жевательная резинка.

Три главных тренда принципа потребления – сокращение выбора традиционной кухни, рост актуальности европейского варианта перекуса, рост выбора продукции крупных производителей.

Вынужденное сокращение импульсивного потребления и сиюминутных покупок компенсируется доступом к быстрым удовольствиям через яркие вкусы, эстетичные этикетки. Шоколад возвращает позицию более социального продукта, становится способом проявить заботу, вежливость и даже уважение к другим людям.

Формируется тренд потребительского интереса в пользу проверенных и гарантированно полезных продуктов. Становятся важнее такие факторы, как гарантия качества, рекомендации, доказательство свежести при приготовлении "при мне", авторитет производителя продуктов.

Среди инструментов маркетинга на первый план выходят сторителлинг и промышленный дизайн упаковок, этикеток.