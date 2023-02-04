Трендовые балаклавы научили вязать детей казахстанских военных

Фото: Министерство обороны РК

В Министерстве обороны Казахстана организовали мастер-класс для детей военнослужащих. Теперь ребята умеют сами, без крючка и спиц, вязать модные в этом сезоне балаклавы с заячьими ушками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Необычные курсы заработали в управлении начальника тыла Вооруженных сил. Организовала курсы служба по работе с семьями военнослужащих.

"Это мастер-класс по вязанию балаклав. Фея нашего мероприятия — Явлика Аязбекова — военнослужащая, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком и активно занимаются благотворительной деятельностью — вяжет вещи для онкологических больных, недоношенных малышей, одиноких пожилых людей. Сегодня наши дети получили возможность не только научиться вязать руками, но и выразить себя в творчестве и убедиться, что вязать руками — это очень просто и быстро", — рассказала помощник руководителя службы по организации работы с членами семей военнослужащих Светлана Картавцева.

Начальник тыла Вооружённых сил РК, генерал-майор Алмас Ахмадиев добавил, что готовую продукцию дети хотят продавать а вырученные средства отправлять в детские дома и дома инвалидов.