  • 28 Сентября, 16:43
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Трехметрового питона-альбиноса пытались вывезти в сумке из Казахстана в Узбекистан

Сегодня, 15:56
АВТОР
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Сегодня, 15:56
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Фото: https://t.me/tvbojxona

Тигрового питона-альбиноса, включенного в Международную Красную книгу, пытались вывезти из Казахстана, не указав змею в таможенной декларации, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе таможни Узбекистана, инцидент произошёл на пограничном таможенном посту Гишткоприк.

"При досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования сумочки пешехода, въехавшего из соседней страны, в ней была обнаружена змея, о чём турист заранее не сообщил ни устно, ни в таможенной декларации пассажира. По предварительной информации, эта трёхметровая змея — тигровый питон-альбинос, обитающий преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии. Поскольку он занесён в Международную Красную книгу, то для ввоза этого животного в Республику Узбекистан необходимо международное разрешение CITIES. Однако в данном случае пассажир не смог предъявить таможенникам такие документы", — говорится в сообщении.

Таможенные органы продолжают расследование ситуации. Змею передали в Ташкентский зоопарк, ее состояние эксперты оценивают как стабильное.

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