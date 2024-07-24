  • 24 Июля, 04:46
  • BAIGENEWS

Трехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Рудном

Сегодня, 03:27
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:27
Сегодня, 03:27
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Фото: МЧС РК

Трехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 23 июля на территории многоэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали.

МЧС напоминает:

- не оставляйте маленьких детей без присмотра;

- москитные сетки не защитят от падений;

- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

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