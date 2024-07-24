Трехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Рудном
Сегодня, 03:27
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Сегодня, 03:27Сегодня, 03:27
133Фото: МЧС РК
Трехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл 23 июля на территории многоэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали.
МЧС напоминает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- москитные сетки не защитят от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
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