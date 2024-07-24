Трехлетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 23 июля на территории многоэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали.

МЧС напоминает:

- не оставляйте маленьких детей без присмотра;

- москитные сетки не защитят от падений;

- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.