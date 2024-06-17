Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау

В Темиртау трёхлетний ребёнок остался без присмотра взрослых, подошел к окну на пятом этаже и упал вниз. Ребенка спасти не удалось, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в многоэтажке по улице Абая.



Как пишет Telegram-канал Патриот, ребенка госпитализировали в многопрофильную больницу города, но спасти малыша не удалось. Он скончался на больничной койке.