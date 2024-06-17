  • 17 Июня, 14:53
  • BAIGENEWS

Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау

Сегодня, 14:10
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: открытые источники

В Темиртау трёхлетний ребёнок остался без присмотра взрослых, подошел к окну на пятом этаже и упал вниз. Ребенка спасти не удалось, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в многоэтажке по улице Абая.

Как пишет Telegram-канал Патриот, ребенка госпитализировали в многопрофильную больницу города, но спасти малыша не удалось. Он скончался на больничной койке.

"Врачи центральной больницы Темиртау приложили все усилия, чтобы вернуть ребенка к жизни, но спасти его не удалось", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

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