Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
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В Темиртау трёхлетний ребёнок остался без присмотра взрослых, подошел к окну на пятом этаже и упал вниз. Ребенка спасти не удалось, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла в многоэтажке по улице Абая.
Как пишет Telegram-канал Патриот, ребенка госпитализировали в многопрофильную больницу города, но спасти малыша не удалось. Он скончался на больничной койке.
"Врачи центральной больницы Темиртау приложили все усилия, чтобы вернуть ребенка к жизни, но спасти его не удалось", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
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