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Трехлетний ребенок упал глазом на нож в Петропавловске

Трёхлетний ребёнок получил тяжёлую травму глаза.

Сегодня, 11:59
АВТОР
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Трехлетний ребенок упал глазом на нож в Петропавловске Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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В Петропавловске трёхлетний мальчик упал со стула и наткнулся глазом на нож, передаёт BaigeNews.kz

Полицейские проводят проверку по этому происшествию.

"19 декабря в в полицию поступило сообщение о госпитализации в многопрофильную детскую областную больницу трехлетнего мальчика с травмой глаза. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции г. Петропавловска. Предварительно, травма получена в результате несчастного случая в домашних условиях", - говорится в сообщении ДП СКО.

В настоящее время проводится проверка для определения всех обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.

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