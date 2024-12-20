В Петропавловске трёхлетний мальчик упал со стула и наткнулся глазом на нож, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские проводят проверку по этому происшествию.

"19 декабря в в полицию поступило сообщение о госпитализации в многопрофильную детскую областную больницу трехлетнего мальчика с травмой глаза. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции г. Петропавловска. Предварительно, травма получена в результате несчастного случая в домашних условиях", - говорится в сообщении ДП СКО.

В настоящее время проводится проверка для определения всех обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.