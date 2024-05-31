Трехкомнатную квартиру по завышенной стоимости хотели купить сотрудники районного акимата

Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращена закупка служебного жилья по завышенной стоимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Установлено, что аппаратом акима Бурабайского района в текущем году запланирована государственная закупка по приобретению 3-х комнатной квартиры, площадью 40 - 60 квадратных метров, на сумму 30 млн тенге.

Между тем мониторингом объявлений о продажах квартир на интернет площадках (krisha.kz, olx) с аналогичными характеристиками установлено, что цены в г.Щучинск варьируются от 10,5 млн тенге до 22,5 млн тенге, что в среднем составляет 16 млн тенге", - говорится в сообщении.