Трехкомнатную квартиру по завышенной стоимости хотели купить сотрудники районного акимата
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Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращена закупка служебного жилья по завышенной стоимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Установлено, что аппаратом акима Бурабайского района в текущем году запланирована государственная закупка по приобретению 3-х комнатной квартиры, площадью 40 - 60 квадратных метров, на сумму 30 млн тенге.
Между тем мониторингом объявлений о продажах квартир на интернет площадках (krisha.kz, olx) с аналогичными характеристиками установлено, что цены в г.Щучинск варьируются от 10,5 млн тенге до 22,5 млн тенге, что в среднем составляет 16 млн тенге", - говорится в сообщении.
По акту надзора в план государственных закупок внесены изменения, планируемая закупка скорректирована с учетом средней рыночной стоимости квартир.