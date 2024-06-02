Трехэтажный дом обрушился в Стамбуле

В стамбульском районе Кючюкчекмедже обрушился трёхэтажный дом. В результате погиб один человек и восемь пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Стамбула, на место происшествия были направлены пожарные, медицинские и полицейские бригады.

Также сообщается, что всех жителей уже увезли с места происшествия. Причина обрушения пока не известна.

Известно, что о ЧП экстренным служба сообщил пострадавший, которому удалось самостоятельно выбраться из-под обломков.

"Инцидент произошел в районе 8:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек", - сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.

По данным губернатора, состояние двух пострадавших — тяжёлое.