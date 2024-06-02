Трехэтажный дом обрушился в Стамбуле
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В стамбульском районе Кючюкчекмедже обрушился трёхэтажный дом. В результате погиб один человек и восемь пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Стамбула, на место происшествия были направлены пожарные, медицинские и полицейские бригады.
Также сообщается, что всех жителей уже увезли с места происшествия. Причина обрушения пока не известна.
Известно, что о ЧП экстренным служба сообщил пострадавший, которому удалось самостоятельно выбраться из-под обломков.
"Инцидент произошел в районе 8:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек", - сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.
По данным губернатора, состояние двух пострадавших — тяжёлое.
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