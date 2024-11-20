  • 20 Ноября, 12:44
  • BAIGENEWS

Требуются лепщики - наркотики рекламировали на сайтах в Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области выявила факт пропаганды наркотиков.

Сегодня, 12:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kamensk-uralskiy.ru Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
93
Фото: kamensk-uralskiy.ru

Прокуратурой области при проведении мониторинга социальных сетей выявлены телеграмм-каналы, Instagram-страницы и интернет-сайты, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории области, передаёт BaigeNews.kz.
 
Так, на интернет-площадках "Telegram" и "Instagram" обнаружены многочисленные предложения о способах заработка через курьеров, занимающихся тайными закладками.

Эти объявления часто маскируются под легальный заработок, например, с использованием фраз "требуются лепщики" или "развозчики", с указанием высокой заработной платы.
 
В результате, с помощью информационной системы "Кибернадзор", были заблокированы 250 интернет-площадок с рекламой наркотиков и предложениями незаконного заработка.
 
Сомнительный вид заработка "наркокурьера" или "рекламщика" преследуется по закону Республики Казахстан.
 
Согласно статье 297 Уголовного кодекса, за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок от 5 лет до пожизненного заключения. 

Напомним, 200 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Астане. Около 4 тонн наркотиков изъяли в Казахстане с помощью служебных собак.

Самое читаемое

Наверх