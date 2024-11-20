Требуются лепщики - наркотики рекламировали на сайтах в Карагандинской области
Прокуратура Карагандинской области выявила факт пропаганды наркотиков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой области при проведении мониторинга социальных сетей выявлены телеграмм-каналы, Instagram-страницы и интернет-сайты, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории области, передаёт BaigeNews.kz.
Так, на интернет-площадках "Telegram" и "Instagram" обнаружены многочисленные предложения о способах заработка через курьеров, занимающихся тайными закладками.
Эти объявления часто маскируются под легальный заработок, например, с использованием фраз "требуются лепщики" или "развозчики", с указанием высокой заработной платы.
В результате, с помощью информационной системы "Кибернадзор", были заблокированы 250 интернет-площадок с рекламой наркотиков и предложениями незаконного заработка.
Сомнительный вид заработка "наркокурьера" или "рекламщика" преследуется по закону Республики Казахстан.
Согласно статье 297 Уголовного кодекса, за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок от 5 лет до пожизненного заключения.
Напомним, 200 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Астане. Около 4 тонн наркотиков изъяли в Казахстане с помощью служебных собак.
Самое читаемое
- Почему в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность
- Причину загадочной смерти Брюса Ли раскрыли спустя 51 год
- С игроками сборной Казахстана мы на одной волне - Черчесов
- Кого освободят от сдачи декларации о доходах объяснили в КГД
- Большая часть республики вернулась к истинному времени - учёный