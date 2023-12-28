Требуется сдать в полной готовности в установленные сроки - Смаилов о "Комфортных школах"

Ход реализации национального проекта "Комфортная школа" рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабимина.

Сообщается, что на сегодняшний день активная работа ведётся по 217 школам. Все процессы отслеживаются в отдельной информационной системе проектного управления, где в том числе можно следить за ходом строительно-монтажных работ в режиме реального времени.

В целом до 2026 года в рамках нацпроекта предусмотрено строительство 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам и организациям тщательно следить за качеством выполнения работ и не допускать необоснованного завышения стоимости объектов.