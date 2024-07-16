Требуется повышение цен на газ в Казахстане - глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства указал на необходимость повышения цен на газ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1000 м3 при утвержденной оптовой цене на товарный газ 23 646 тенге. В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения", - скзаал Алмасадам Саткалиев.

Так, по его словам, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке нашей страны с увеличением в среднем на 14,6%.