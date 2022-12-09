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Требует активизации вопрос трудовой миграции — Токаев Сегодня, 16:03
442
Сегодня, 16:03
442

Требует активизации вопрос трудовой миграции — Токаев

По мнению президента Казахстана, текущие вызовы еще более отчётливо подчёркивают значимость данной сферы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта. Еще одна сфера — туризм. Здесь у союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере", — сказал глава государства.

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#туризм #миграция #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:03
442
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