Требовавшую отдать долг женщину оштрафовали в Кызылординской области
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
155Фото: baigenews.kz
Жительницу Кызылординской области осудили за нарушение порядка в общественном месте. Она слишком настойчиво требовала, чтобы ей вернули долг, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что гражданка М., находясь на втором этаже торгового дома, попросила у потерпевшего А. вернуть долг, кричала перед другими покупателями, тянула мужчину за одежду, вела себя неуважительно к окружающим.
Потерпевший направил заявление в суд и просил принять меры в рамках закона.
Постановлением суда М. признана виновной по части 1 статьи 434 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", ей назначили штраф в размере 51 688 тенге.
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