Требовавшую отдать долг женщину оштрафовали в Кызылординской области

Жительницу Кызылординской области осудили за нарушение порядка в общественном месте. Она слишком настойчиво требовала, чтобы ей вернули долг, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что гражданка М., находясь на втором этаже торгового дома, попросила у потерпевшего А. вернуть долг, кричала перед другими покупателями, тянула мужчину за одежду, вела себя неуважительно к окружающим.

Потерпевший направил заявление в суд и просил принять меры в рамках закона.

Постановлением суда М. признана виновной по части 1 статьи 434 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", ей назначили штраф в размере 51 688 тенге.