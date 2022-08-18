Требования закона о долевом строительстве снизят для застройщиков Казахстана

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В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прошло совещание по вопросам совершенствования долевого законодательства с участием представителей министерства, АО "Казахстанская жилищная компания", НПП "Атамекен", РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" и строительных компаний, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МИИР .

Директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МИИР Казахстана Руслан Лепесов отметил, что в настоящее время многие застройщики в нарушение Закона "О долевом участии в жилищном строительстве" стали активно привлекать средства населения. Это может привести к риску не завершения строительства объектов и невыполнению обязательств перед приобретателями жилья.

Министерство составило ряд предложений по демонополизации рынка и сокращению барьеров для участников строительного рынка. В частности, предлагается:

вдвое сократить перечень требуемых документов и снизить пороговые требования по опыту и собственному финансовому участию застройщиков с дифференциацией для мегаполисов и остальных регионов.

дать застройщикам право использовать средства дольщиков до возведения каркаса, а банкам – микшировать средства дольщиков с проектным финансированием.

снизить требования по опыту компаний с пяти до трех лет, с 60 до 30 тысяч кв.м в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, с 30 до 18 тысяч в остальных регионах.

Озвученные предложения в целом были поддержаны представителями бизнеса.

Изменения в законодательство о долевом строительстве доработают и обсудят их ещё раз до конца месяца.