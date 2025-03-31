Агентство по регулированию финансового рынка подготовило проект постановления, направленного на усиление контроля в банковской сфере с целью минимизации противоправных действий, таких как незаконный оборот наркотиков, создание финансовых пирамид и деятельность онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.

Проект НПА включает несколько важных инициатив, направленных на улучшение безопасности финансового рынка:

• Установление строгих требований к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов. Это включает усиленный мониторинг тех, кто может быть вовлечен в дропперские схемы, а также повышение ответственности глав комплаенс-контроля и расширение возможностей антифрод-служб банков для управления рисками противоправных действий.

• Ужесточение контроля над высокорисковыми клиентами-нерезидентами, включая запрет на установление деловых отношений, выпуск карт дистанционно или через представителей, двухфакторную идентификацию с биометрией и фото паспорта, а также контроль за количеством карт, принадлежащих одному клиенту. Будет усиленный мониторинг транзакций в первые 3 месяца с момента выпуска или перевыпуска карты.

• Расширение сотрудничества банков с Антифрод-центром Национального банка Казахстана для выявления и блокировки дропперских операций и предотвращения бесконтрольного выпуска платежных карт.

Эти меры помогут обеспечить безопасность и прозрачность на финансовом рынке, а также защитить клиентов от незаконных действий и финансовых мошенничеств.

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