Требования по тонировке стёкол авто разъяснили в МВД РК

В МВД разъяснили казахстанским автомобилистам требования по тонировке стёкол, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно Правилам дорожного движения транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности колёсных транспортных средств” установлены требования к передней обзорности.

"Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все плёнки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стёкол. Второе. Затемнение и тонирование стёкол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло. Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью плёнок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.