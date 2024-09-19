Требования к водителям мопедов ужесточили в Казахстане
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Сенат 19 сентября 2024 года рассмотрел в двух чтениях поправки по вопросам дорожного движения, ужесточающие требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.
Так, вводится понятие "средней скорости" и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
Кроме того, вводится обязательная государственная регистрация мопедов. Регистрации будут подлежат все мопеды, а право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.
Для лиц, привлеченных к адмответственности за управление ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления авто в течение 7 или 8 лет, соответственно.
Также вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.
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