Требования к техосмотрам и проводящим их центрам усилят в Казахстане

В Казахстане усилят требования к процедуре техосмотра и проводящим её центрам, передаёт BaigeNews.kz. Депутаты мажилиса во втором чтении рассмотрели поправки в Закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.

Поправки меняют порядок работы организаций, занимающихся проведением технического осмотра транспортных средств, с уведомительного на разрешительный. Теперь при начале деятельности фирмам необходимо будет предоставить пакет документов и иметь соответствующую материально-техническую базу. Требования к самой процедуре техосмотра и контроль за ней также усиливаются.

Изменения вносятся для исключения формального проведения техосмотра, в результате которого на дороги выезжают авто с неисправностями. Это влечёт рост уровня ДТП, в том числе со смертельным исходом, а также превышение уровня вредных веществ в выхлопных газах, что также должно фиксироваться в рамках процедуры. Последнее является одним из факторов высокой загазованности населённых пунктов и, как следствие, причиной заболеваний и отравлений, подчеркнули в мажилисе.