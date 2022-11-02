Требования к школьной форме хотят изменить в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

Министерство просвещения предлагает внести ряд поправок в требования к обязательной школьной форме. Проект изменений опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, глобальных изменений школьникам ждать не стоит, школьная форма по-прежнему должна будет соответствовать светскому стилю.

Шить ученические костюмы предлагают из полушерстяных и хлопковых тканей с улучшенными свойствами, имеющих высокую износостойкость, обладающих антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Фасон школьной формы и длину юбки будут определять советы школ.

Какой будет школьная форма для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, парадная рубашка, повседневная рубашка, либо трикотажная кофта/кардиган на пуговицах или замке, рубашка поло или тенниска (зимний период: трикотажный жилет, водолазка). Брюки свободного кроя по длине должны закрывать щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и другие) организаций среднего образования.

Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы. Им лишь рекомендуют приобретать костюмы у отечественных производителей.