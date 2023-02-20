Требования к охранным агентствам для школ озвучили в МВД

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В министерстве внутренних дел озвучили требования к охранным агентствам для школ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил на брифинге ведомства в Астане заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов, совместно с министерством просвещения и МЧС в МВД утверждена дорожная карта по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

По словам Куспанова, министерством внесены поправки, что в случае оказания охранных услуг со стороны частных охранных организаций на объектах, уязвимых в террористическом отношении (УТО), они должны соответствовать дополнительным квалификационным требованиям: наличие оружия, спецсредств, радиосвязи и не менее двух мобильных оперативных групп, а также иметь пульт централизованного наблюдения.

Он также сообщил, что вопросы усиления безопасности в школах, после произошедшей трагедии в Петропавловске, обсуждали на уровне правительства и администрации президента с руководством всех заинтересованных органов.

Серик Куспанов отметил, что вопрос безопасности в школах нужно также решать совместно с министерством информации и общественного развития, министерством просвещения и Минздравом.