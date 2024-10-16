Требования к иностранным банкам предлагают упростить в Казахстане

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании Мажилиса предложила упростить требования для иностранных банков, которые намерены войти на рынок Казахстана, передает BaigeNews.kz.

В рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг" предлагается сократить список документов для получения разрешения на открытие иностранного банка, снизить требования к активам иностранного банка при создании филиалов с $20 млрд до $10 млрд.

Также предлагается расширить разрешенные виды деятельности для филиалов иностранных банков, сократить перечень документов для получения банковской лицензии с 50 до 7.