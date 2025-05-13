Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, в котором обозначены проблемы эффективности системы исполнительного производства, передаёт BaigeNews.kz.

В ответе подтверждается: правительство видит необходимость серьёзных изменений, в том числе ужесточения требований к частным судебным исполнителям (ЧСИ).

Как отметил глава кабмина, в сфере принудительного исполнения сохраняются системные проблемы — от сокрытия должниками имущества и доходов до отдельных случаев бездействия или злоупотреблений со стороны ЧСИ. В ответ правительство разрабатывает целый пакет законодательных поправок.

Что изменится:

Ужесточаются требования к получению лицензии на деятельность частного судебного исполнителя;

Вводится обязательная переаттестация и сокращаются сроки периодического обучения (с 3 до 2 лет);

Устанавливаются более строгие дисциплинарные меры, в том числе невозможность досрочного снятия взысканий;

Предусмотрены санкции за злоупотребление полномочиями, а также меры административной ответственности;

Повышается прозрачность работы ЧСИ за счёт внедрения цифровых инструментов и онлайн-мониторинга.

Также запланирован запуск "цифрового ассистента", который позволит отслеживать действия судебных исполнителей, получать уведомления о нарушениях и автоматически анализировать жалобы.

Пилотное внедрение новых цифровых решений намечено на июль 2025 года. Дополнительного финансирования из республиканского бюджета для этого не потребуется.

Кроме того, при Минюсте уже создан Комитет принудительного исполнения, занимающийся надзором за действиями ЧСИ и работой с жалобами граждан.

Отметим, что частные судебные исполнители попали под критику и мажилисменов. Депутаты требуют полной перезагрузки системы.