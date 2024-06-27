Требования для водителей автобусов снижают в Казахстане

Сенат одобрил в двух чтениях закон, которым существенно снижаются требования для водителей общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей".

Большая часть документа касается развития инфраструктуры для электромобилей. В частности, вносятся поправки о предоставлении земельных участков общего пользования для электромобилей, размещении электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий.

Акиматы наделяются дополнительным полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций.

И лишь одна норма касается водителей автобусов. В Закон "О дорожном движении" вносится понятие "электромобиль".

"В целях решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий "Тb" и "D" смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращён стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории "D1" - не менее одного года", - сказал сенатор Султан Дуйсембинов.

Ранее к управлению таким транспортом допускались водители с 25 лет. Эта норма направлена на снижение дефицита водителей автобусов.

Однако сенатор Ольга Булавкина поинтересовалась, не приведет ли это к росту ДТП с участием общественного транспорта.

"Мы часто видим ДТП с участием общественного транспорта, особенно в мегаполисах имеются аварии со смертельным исходом и большое количество пострадавших. В этой связи возникает вопрос, не приведет ли это к снижению профессионализма водителей общественного транспорта", - спросила она.

В ответ вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил: