Требовал миллион, чтобы "решить вопрос": участкового осудили в Актобе

Полицейский заплатит штраф 2 миллиона 250 тысяч тенге за попытку получить деньги мошенническим способом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

На скамье подсудимых оказался 23–летний участковый инспектор городского отдела полиции. Из материалов уголовного дела следует, что его знакомого доставили в отдел для допроса по делу о мошенничестве. Участковый понял, что дело не имеет перспектив, что задержанный не причастен к преступлению, но ему об этом не сказал. А потребовал от него 1 миллион тенге и пообещал, что лично примет по нему положительное процессуальное решение. В ходе переговоров полицейский снизил эту сумму до 500 тысяч тенге, но 300 тысяч из них нужно было отдать через 3 дня. Знакомый сделал вид, что согласился, а сам позвонил в "Колл центр" антикоррупционной службы. Борцы с коррупцией задержали полицейского после того, как он получил часть требуемой суммы.

Полицейского судили за покушение на мошенничество. Обвиняемый полностью признал вину в преступлении и попросил наказать его не лишением свободы, а штрафом, отметил, что у его родителей есть деньги.

Суд признал участкового виновным в мошенничестве, приговорил к штрафу 2 миллиона 250 тысяч тенге и запретил пожизненно работать на госслужбе. Также по приговору суда его лишат звания старший лейтенант. В должности участкового осужденный начал работать с мая 2022 года, а уже в июне 2024 года совершил преступление.