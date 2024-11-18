Требовал 100%-ю предоплату: в Алматы арестовали квартирного мошенника

Полицейские в Алматы вывели на чистую воду мошенника. Молодой человек "сдавал" в аренду несуществующие квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

От граждан в полицию поступило несколько заявлений.

"Подозреваемый размещал объявления на популярных сайтах, указывая цену ниже рыночной, что привлекало множество клиентов. Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, люди вносили стопроцентную предоплату. Однако после получения денег мошенник переставал выходить на связь", - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Он добавил, что 26-летний задержанный, приехавший из области Жетысу, уже арестован, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные мероприятия по данному факту", - добавил Аханов.

Согласно статье 201 УПК РК, другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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