В Костанае 29 детей за минувшие выходные пострадали на ледяных горках, которые специально залили к Новому году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Практически у всех констатированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга. Некоторые даже теряли сознание. И их прямо с весёлого аттракциона скорая помощь увозила в больницу. Шестерых детей госпитализировали.

Медики говорят, по большей части такие случаи происходят из-за недосмотра или отсутствия рядом взрослых.

"Ребёнок скатывается с горки, пытается встать с ледовой дорожки и его сбивает следующий за ним ребёнок. Ребёнок падает и ударяется затылком об лёд. Это происходит в 90% случаев. Этого могут не заметить ни взрослые, ни дети, он может лежать там даже пять-десять минут. Пока кто-нибудь не обратит внимания, что ребёнок не двигается", – сказал и. о. заведующего отделением травматологии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов.

Ранее медики обратились к родителям, призвав не оставлять несовершеннолетних без присмотра во время катаний.