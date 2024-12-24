Травмы и сотрясение мозга: 29 детей пострадали на ледяных горках в Костанае
Шестерых детей госпитализировали.
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В Костанае 29 детей за минувшие выходные пострадали на ледяных горках, которые специально залили к Новому году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Практически у всех констатированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга. Некоторые даже теряли сознание. И их прямо с весёлого аттракциона скорая помощь увозила в больницу. Шестерых детей госпитализировали.
Медики говорят, по большей части такие случаи происходят из-за недосмотра или отсутствия рядом взрослых.
"Ребёнок скатывается с горки, пытается встать с ледовой дорожки и его сбивает следующий за ним ребёнок. Ребёнок падает и ударяется затылком об лёд. Это происходит в 90% случаев. Этого могут не заметить ни взрослые, ни дети, он может лежать там даже пять-десять минут. Пока кто-нибудь не обратит внимания, что ребёнок не двигается", – сказал и. о. заведующего отделением травматологии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов.
Ранее медики обратились к родителям, призвав не оставлять несовершеннолетних без присмотра во время катаний.
"Вы, родители, в первую очередь несёте ответственность за жизнь и здоровье вашего ребёнка", – обратились медики к жителям Костаная.
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