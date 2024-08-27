Травмированный подросток спасен в горах в Алматы
Сегодня, 05:32
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Сегодня, 05:32Сегодня, 05:32
77Фото: МЧС РК
При прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау 14-летний подросток, упав получил множественные травмы и не смог спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда незамедлительно выдвинулась на место происшествия, несмотря на темное время суток быстро обнаружила пострадавшего с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет", - сообщили в МЧС.
Спасатели, оказав первую помощь, спустили с горы группу молодых туристов и передали пострадавшего сотрудникам ЦМК, а остальных ребят родственникам.
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