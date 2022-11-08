open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



sevkazenergo.kz Сегодня, 22:35
75
Фото: sevkazenergo.kz

Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске

Рабочий, получивший производственную травму на ТЭЦ-2 в Петропавловске, скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В производстве первого отдела Управления полиции города находятся материалы досудебного расследования по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Установлено, что 5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался. В этот же день уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 156 УК РК", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#происшествие #Петропавловск #ТЭЦ #травма
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:35
75
Поделитесь:
Наверх