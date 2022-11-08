Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске

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Рабочий, получивший производственную травму на ТЭЦ-2 в Петропавловске, скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В производстве первого отдела Управления полиции города находятся материалы досудебного расследования по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Установлено, что 5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался. В этот же день уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 156 УК РК", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.