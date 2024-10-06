Трава загорелась в двух районах Акмолинской области

Одновременно в двух районах Акмолинской области потушено возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В Бурабайском районе на окраине села Мадениет загорелся мотоцикл, пламя с него перекинулась на сухую траву на площади 0,02 гектара.

В Зерендинском районе на 26-м километре трассы "Кокшетау-Зерендана" произошло загорание сухой травы на площади 0,04 гектара.

Спасатели ликвидировали возгорания. Жертв и пострадавших нет.