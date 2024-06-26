Трава загорелась на окраине Арыси
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
24Фото: МЧС РК
В Туркестанской области спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на окраине города Арысь. Площадь пожара составила пять гектаров.
Пострадавших нет.
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