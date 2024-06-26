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Трава загорелась на окраине Арыси

Сегодня, 15:51
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на окраине города Арысь. Площадь пожара составила пять гектаров.

Пострадавших нет.

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