Трава стала причиной гибели скота в Актюбинской области

В Актюбинской области подтверждено отравление скота. В траве выявили высокое содержание алкалоидов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В Комитете ветеринарного контроля и надзора прокомментировали ситуацию в крестьянском хозяйстве "Санжар-Т", где в начале июля зафиксирован падёж животных.

"1 августа лабораторные исследования подтвердили наличие повышенного содержания алкалоидов в траве, что стало причиной отравления скота. Результаты исследований на особо опасные болезни были отрицательными, что исключает инфекционные причины гибели животных. Для предотвращения дальнейших потерь глава хозяйства в сотрудничестве с ветеринарной службой принял все необходимые противоэпизоотические меры", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с установленным планом проведены вакцинация и диагностические мероприятия. Контроль за состоянием крупного рогатого скота осуществляется ежедневно, и эпизоотическая ситуация находится под контролем специалистов.