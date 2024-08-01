Трава стала причиной гибели скота в Актюбинской области
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В Актюбинской области подтверждено отравление скота. В траве выявили высокое содержание алкалоидов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
В Комитете ветеринарного контроля и надзора прокомментировали ситуацию в крестьянском хозяйстве "Санжар-Т", где в начале июля зафиксирован падёж животных.
"1 августа лабораторные исследования подтвердили наличие повышенного содержания алкалоидов в траве, что стало причиной отравления скота. Результаты исследований на особо опасные болезни были отрицательными, что исключает инфекционные причины гибели животных. Для предотвращения дальнейших потерь глава хозяйства в сотрудничестве с ветеринарной службой принял все необходимые противоэпизоотические меры", - сообщили в ведомстве.
В соответствии с установленным планом проведены вакцинация и диагностические мероприятия. Контроль за состоянием крупного рогатого скота осуществляется ежедневно, и эпизоотическая ситуация находится под контролем специалистов.
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