Трассы закрыты в пяти областях Казахстана
Сегодня, 20:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
81Фото: pxhere.com
Ограничение движения введено на 12 участках дорог республиканского значения в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Трассы закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях из-за ухудшения погодных условий (гололеда, тумана и ограничения видимости).
Водителей просят отказаться от дальних поездок без крайней необходимости.
Самое читаемое