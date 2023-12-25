  • 25 Декабря, 20:52
  • BAIGENEWS

Трассы закрыты в пяти областях Казахстана

Сегодня, 20:16
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: pxhere.com

Ограничение движения введено на 12 участках дорог республиканского значения в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Трассы закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях из-за ухудшения погодных условий (гололеда, тумана и ограничения видимости).

Водителей просят отказаться от дальних поездок без крайней необходимости. 

 

 

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