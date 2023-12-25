Трассы закрыты в пяти областях Казахстана

Сегодня, 20:16

Сегодня, 20:16

Ограничение движения введено на 12 участках дорог республиканского значения в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Трассы закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях из-за ухудшения погодных условий (гололеда, тумана и ограничения видимости).

Водителей просят отказаться от дальних поездок без крайней необходимости.