На трёх участках республиканских автодорог ввели ограничения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Костанайская область

на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 252-377 км, от границы Улытауской области до границы Акмолинской области.

Акмолинская область

на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 377-536 км, от границы Костанайской области до посёлка Бузулук.

Улытауская область

на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 136-252 км, от села Улытау до границы Костанайской области.

Ориентировочное время открытия дороги – в 9.00 2 января.