Трассы закрыты в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды
Ограничения ввели в Костанайской, Акмолинской и Улытауской областях.
Сегодня, 23:21
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Сегодня, 23:21Сегодня, 23:21
75Фото: pixabay.com
На трёх участках республиканских автодорог ввели ограничения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Костанайская область
- на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 252-377 км, от границы Улытауской области до границы Акмолинской области.
Акмолинская область
- на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 377-536 км, от границы Костанайской области до посёлка Бузулук.
Улытауская область
- на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 136-252 км, от села Улытау до границы Костанайской области.
Ориентировочное время открытия дороги – в 9.00 2 января.