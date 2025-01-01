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Трассы закрыты в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

Ограничения ввели в Костанайской, Акмолинской и Улытауской областях.

Сегодня, 23:21
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pixabay.com Сегодня, 23:21
Сегодня, 23:21
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Фото: pixabay.com

На трёх участках республиканских автодорог ввели ограничения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Костанайская область

  • на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 252-377 км, от границы Улытауской области до границы Акмолинской области.

Акмолинская область 

  • на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 377-536 км, от границы Костанайской области до посёлка Бузулук.

Улытауская область

  • на участке автодороги Жезказган – Петропавловск, 136-252 км, от села Улытау до границы Костанайской области.

Ориентировочное время открытия дороги – в 9.00 2 января.  

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