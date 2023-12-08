Трассы закрыли в семи областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды и понижения температуры воздуха до минус 35-38 градусов ввели ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта на 54 участках дорог республиканского значения в семи областях, передаёт BaigeNews.kz.



В Абайской области перекрали движение по трассе "Омск-Майкапчагай" от границы Павлодарской области до Семея (587-733 километры).



В Акмолинской области закрыты 20 участков - по всем направлениям.



В Актюбинской области нельзя проехать по двум участкам дорог:

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", от Карабутака до границы Костанайской области;

"Самара-Шымкент", от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26.

Павлодарская область - перекрыты восемь участков трасс по всем направлениям.



Карагандинская область – два участка:

"Кызылорда-Павлодар", от Караганды до границы Павлодарской области;

"Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара", граница Павлодарской области-Ботакара.

В Костанайской области ограничего движение по семи участкам:

"Жезказган-Петропавловск", Аркалык - граница Акмолинской области;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-232, Тобыл - граница Акмолинской области;

"Екатеринбург-Алматы", Карабалык - Костанай;

"Екатеринбург-Алматы", Тобыл - граница СКО;

"Мамлютка-Костанай", от границы СКО до Тобыла;

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", граница Актюбинской области - Рудный;

"Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ", от Денисовки до границы с Россией.

Больше всего дорог перекрыты в Северо-Казахстанской области – 14 участков.