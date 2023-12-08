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Трассы закрыли в семи областях Казахстана

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:07
Сегодня, 21:07
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Из-за ухудшения погоды и понижения температуры воздуха до минус 35-38 градусов ввели ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта на 54 участках дорог республиканского значения в семи областях, передаёт BaigeNews.kz.
 
В Абайской области перекрали движение по трассе "Омск-Майкапчагай" от границы Павлодарской области до Семея (587-733 километры).
 
В Акмолинской области закрыты 20 участков - по всем направлениям.
 
В Актюбинской области нельзя проехать по двум участкам дорог:

  • "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", от Карабутака до границы Костанайской области;
  • "Самара-Шымкент", от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26.

Павлодарская область - перекрыты восемь участков трасс по всем направлениям.
 
Карагандинская область – два участка:

  • "Кызылорда-Павлодар", от Караганды до границы Павлодарской области;
  • "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара", граница Павлодарской области-Ботакара.

В Костанайской области ограничего движение по семи участкам:

  • "Жезказган-Петропавловск", Аркалык - граница Акмолинской области;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-232, Тобыл - граница Акмолинской области;
  • "Екатеринбург-Алматы", Карабалык - Костанай;
  • "Екатеринбург-Алматы", Тобыл - граница СКО;
  • "Мамлютка-Костанай", от границы СКО до Тобыла;
  • "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", граница Актюбинской области - Рудный;
  • "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ", от Денисовки до границы с Россией.

Больше всего дорог перекрыты в Северо-Казахстанской области – 14 участков.

  • "Екатеринбург-Алматы", от граница Костанайской области до границы Акмолинской области;
  • "Челябинск-Новосибирск", с 465 по 655 километры;
  • "Астана-Петропавловск", граница Акмолинской области - село Бесколь;
  • "Петропавловск-Соколовка-гр.РФ", Петропавловск - граница РФ;
  • "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ", граница Акмолинской области - граница РФ;
  • "Жезказган-Петропавловск", граница Акмолинской области - Бесколь;
  • "Мамлютка-Костанай", Мамлютка - граница Костанайской области;
  • "Кокшетау-Рузаевка", граница Акмолинской области - Рузаевка;
  • "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра", Саумауколь - Мемориальный комплекс;
  • "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка", от села Петерфельд до дороги А-16;
  • "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское", Булаево - Рощинское;
  • "Рощинское-Корнеевка-Волошинка";
  • "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";
  • "Тимирязево-Сарыколь-граница области".

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