Трассы закрыли в семи областях Казахстана
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Из-за ухудшения погоды и понижения температуры воздуха до минус 35-38 градусов ввели ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта на 54 участках дорог республиканского значения в семи областях, передаёт BaigeNews.kz.
В Абайской области перекрали движение по трассе "Омск-Майкапчагай" от границы Павлодарской области до Семея (587-733 километры).
В Акмолинской области закрыты 20 участков - по всем направлениям.
В Актюбинской области нельзя проехать по двум участкам дорог:
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", от Карабутака до границы Костанайской области;
- "Самара-Шымкент", от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26.
Павлодарская область - перекрыты восемь участков трасс по всем направлениям.
Карагандинская область – два участка:
- "Кызылорда-Павлодар", от Караганды до границы Павлодарской области;
- "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара", граница Павлодарской области-Ботакара.
В Костанайской области ограничего движение по семи участкам:
- "Жезказган-Петропавловск", Аркалык - граница Акмолинской области;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-232, Тобыл - граница Акмолинской области;
- "Екатеринбург-Алматы", Карабалык - Костанай;
- "Екатеринбург-Алматы", Тобыл - граница СКО;
- "Мамлютка-Костанай", от границы СКО до Тобыла;
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", граница Актюбинской области - Рудный;
- "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ", от Денисовки до границы с Россией.
Больше всего дорог перекрыты в Северо-Казахстанской области – 14 участков.
- "Екатеринбург-Алматы", от граница Костанайской области до границы Акмолинской области;
- "Челябинск-Новосибирск", с 465 по 655 километры;
- "Астана-Петропавловск", граница Акмолинской области - село Бесколь;
- "Петропавловск-Соколовка-гр.РФ", Петропавловск - граница РФ;
- "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ", граница Акмолинской области - граница РФ;
- "Жезказган-Петропавловск", граница Акмолинской области - Бесколь;
- "Мамлютка-Костанай", Мамлютка - граница Костанайской области;
- "Кокшетау-Рузаевка", граница Акмолинской области - Рузаевка;
- "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра", Саумауколь - Мемориальный комплекс;
- "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка", от села Петерфельд до дороги А-16;
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское", Булаево - Рощинское;
- "Рощинское-Корнеевка-Волошинка";
- "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";
- "Тимирязево-Сарыколь-граница области".
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