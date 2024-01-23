Трассы закрыли из-за непогоды в трёх регионах Казахстана

Из-за непогоды введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в трёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В Жамбылской области закрыт один участок -

на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" с 159 до 238 километра, на участке от села Кенен – до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

В области Жетысу также закрыт один участок -

на автодороге "Ушарал-Достык" от 84 до 184 километра, на участке от станциии Коктума до станции Достык.

В Западно-Казахстанской области закрыты два участка:

на автодороге "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" от нолевого до 213 километра, на участке от посёлка Чапаево до поселка Казталовка;

а также на автодороге "Атырау-Уральск" от 189 до 371 километра, на участке от границы Атырауской области до села Чапаево.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 642 единиц техники и 1258 человек.