Трассы закрыли из-за непогоды в трёх регионах Казахстана
Сегодня, 11:07
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Сегодня, 11:07Сегодня, 11:07
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Из-за непогоды введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в трёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
В Жамбылской области закрыт один участок -
- на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" с 159 до 238 километра, на участке от села Кенен – до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
В области Жетысу также закрыт один участок -
- на автодороге "Ушарал-Достык" от 84 до 184 километра, на участке от станциии Коктума до станции Достык.
В Западно-Казахстанской области закрыты два участка:
- на автодороге "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" от нолевого до 213 километра, на участке от посёлка Чапаево до поселка Казталовка;
- а также на автодороге "Атырау-Уральск" от 189 до 371 километра, на участке от границы Атырауской области до села Чапаево.
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 642 единиц техники и 1258 человек.
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