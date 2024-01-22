Трассы закрыли из-за непогоды в двух регионах Казахстана
Сегодня, 12:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
107
Из-за непогоды введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
В области Жетысу закрыт один участок трассы "Ушарал-Достык" с 84 до 184 километра, от станции Коктума до станции Достык.
В Западно-Казахстанской области закрыты три участка:
- на автодороге "Атырау-Уральск" от 375 до 492 километра, от поселка Чапаево до Уральска;
- на автодороге "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" от нолевого до 213 километра, от Чапаева до села Казталовка;
- на автодороге "Атырау-Уральск" от 189 до 371 километра, от Атырауской области до села Чапаево.
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 640 единиц техники и 1336 человек.
Самое читаемое
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"
- Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии
- Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус