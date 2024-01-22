Трассы закрыли из-за непогоды в двух регионах Казахстана

Из-за непогоды введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В области Жетысу закрыт один участок трассы "Ушарал-Достык" с 84 до 184 километра, от станции Коктума до станции Достык.

В Западно-Казахстанской области закрыты три участка:

на автодороге "Атырау-Уральск" от 375 до 492 километра, от поселка Чапаево до Уральска;

на автодороге "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" от нолевого до 213 километра, от Чапаева до села Казталовка;

на автодороге "Атырау-Уральск" от 189 до 371 километра, от Атырауской области до села Чапаево.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 640 единиц техники и 1336 человек.