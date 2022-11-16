Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана

Снег, метель и ограничение видимости стали причиной перекрытия движения по трассам в Жамбылской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для грузового транспорта на дороге "Алматы-Ташкент-Термез" с 536 по 593 километры по Жамбылской области (от села Айша-Биби до границы Туркестанской области) и с 593 по 652 километры по Туркестанской области (от границы Жамбылской области до села Машат)", - сказано в сообщении.

Легковые авто сопровождает специальная дорожная техника и сотрудники полиции.

На линии работает 35 человек и 25 единиц спецтехники.