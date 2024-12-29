Трассы в трёх регионах Казахстана закрыли из-за непогоды
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"КазАвтоЖол" ввёл ограничения движения на участках республиканских дорог в области Абай, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz.
В связи ухудшением погодных условий Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта закрыто движение на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы области Абай до села Уланское.
В области Абай введено ограничение движения на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск", от села Калбатау до границы ВКО.
Трассы в ВКО и области Абай планируют открыть к пяти часам утра 30 декабря.
В Кызылординской области в связи ухудшением погодных условий в 19:00 планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Самара-Шымкент" (Туретам-Байгекум).
Ориентировочное время открытия дороги — 30 декабря в 1:00.
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