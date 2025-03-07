На 08:30 7 марта 2025 года на нескольких автодорогах республиканского значения Казахстана было восстановлено движение,

передаёт BaigeNews.kz . В числе открытых участков – ключевые трассы Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и других областей, включая важнейшие дороги, соединяющие крупные города и регионы.

Акмолинская область:

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 35-51, (п.Кабанбай батыр — граница Карагандинской области);

"Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, (город Астана — граница Павлодарской области).

Карагандинская область:

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 51-266, (граница Акмолинской области — город Темиртау);

"Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км. 17-217, (город Караганда — горол Каркаралы);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 788-906, (граница Улытауской области — п.Топар);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 970-1135, (город Караганды — граница Павлодарской области).

"Акчатау-Агадырь-Ортау-автомобильная дорога „Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты“ (п.Акчатау — граница области Улытау);

"Темиртау-Актау-Бастау" км 0-53 (город Темиртау-п.Бастау).

Павлодарская область:

"Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 200-415, (граница Акмолинской области — п.Атамекен);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 1135-1206 (граница Карагандинской области — п.Шидерты).

Область Улытау:

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 433-756, (город Жезказган — п.Жанаарка);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 756-788, (п.Жанаарка — граница Карагандинской области);

"Акчатау-Агадырь-Ортау-автомобильная дорога „Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты“ км. 180-195, (граница Карагандинской области — до автодороги KAZ14).

Актюбинская область:

"Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 92-257 (город Эмба — город Шалкар);

"Граница РФ — Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз — Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 776-1240 (город Актобе — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

"Граница РФ — Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз — Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области — город Аральск).

Область Жетысу:

— "Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ" км 558-615 (город Ушарал — граница области Абай).

Область Абай:

— "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 615-768 (г. Аягоз — граница области Жетысу);

— "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 971-1013, (с.Калбатау — граница Восточно-Казахстанской области);

— "Таскескен-Бахты-граница КНР" км 0-75 (от поворота на с. Таскескен с автодороги "Алматы — Усть-Каменогорск" до села Урджар);

— "Усть-Каменогорск-Семей" км 103-198, (город Семей — граница Восточно-Казахстанской области).

Восточно-Казахстанская область:

— "Усть-Каменогорск-Семей" км 10-103, (с.Герасимовка — граница области Абай).

Кроме того, по состоянию на 08:30 7 марта 2025 года на 7 республиканских автомобильных дорогах в 7 областях введено ограничение движения.

Акмолинская область:

- автодорога "Астана-Караганда-Алматы " км 1291-1353, ( ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл.).

Область Абай:

- автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-КаменогорскШемонаиха-гр.РФ" км. 971-1013, (с.Калбатау-гр.Восточно-Казахстанской

обл.).

Атырауская область:

-автодорога "Атырау-Уральск" км. 5-62, (г.Атырау-с.Махамбет).

Восточно-Казахстанская область:

-автодорога "Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск -

Шемонаиха - гр. РФ" км 1013-1048, (гр.Абайской обл.-поворот с.Уланское).

Карагандинская область:

Автодорога "Астана-Караганда-Алматы":

- км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау.

- км. 1505-1610, уч. с.Атамекен-с.Аксу-Аюлы.

- км. 1610-1855, уч. с.Аксу-Аюлы-г.Балхаш.

Костанайская область:

-автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км.

252-340, (гр.Улытауской обл.-г.Аркалык).

Область Улытау:

Автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск":

- км. 137-252, уч. с.Улытау -граница Костанайской области.

- км. 37-137, уч. г.Сатпаев-с.Улытау.

Для обеспечения безопасности и оптимизации движения, в регионах задействованы более 800 единиц спецтехники и почти 2 тысячи специалистов.