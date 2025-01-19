Из-за погодных условий закрыты ряд трасс в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С 23:00 часов в Акмолинской области ограничено движения для грузового и общественного транспорта на трассе Астана – Щучинск. Ориентировочное время открытия дороги – 20 января в 08:00.

В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин полностью закрыт для движения транспорта участок между селом Ушановское и городом Серебрянск на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Ориентировочное время открытия дороги – 20 января в 06:00.

В Алматинской области полностью закрыты для движения транспорта участок от села Енбек до границы Жетысуской области на трассе Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос, а также участок ПВП терминал – Конаев на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Планируемое время открытия дороги – 20 января в 08:00.