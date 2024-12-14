Сегодня, 20:38

Сегодня, 20:38

"КазАвтоЖол" ограничил движение на нескольких участках республиканских трасс в Акмолинской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Трассы закрыты из-за ухудшения погодных условий.

В Карагандинской области:

участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш;

участок дороги "Астана-Караганда-Алматы" от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;

участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;.

В Акмолинской области закрыт участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Сообщается, что ориентироввочно ограничения движения снимут 15 декабря 2024 года в 08:00.