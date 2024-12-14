Трассы в двух регионах страны закрыли из-за непогоды
Ориентировочно, дороги откроют 15 декабря в 8:00.
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
124Фото: drive2.ru
"КазАвтоЖол" ограничил движение на нескольких участках республиканских трасс в Акмолинской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.
Трассы закрыты из-за ухудшения погодных условий.
В Карагандинской области:
- участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш;
- участок дороги "Астана-Караганда-Алматы" от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;
- участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;.
В Акмолинской области закрыт участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Сообщается, что ориентироввочно ограничения движения снимут 15 декабря 2024 года в 08:00.