  • 14 Декабря, 21:56
  • BAIGENEWS

Трассы в двух регионах страны закрыли из-за непогоды

Ориентировочно, дороги откроют 15 декабря в 8:00.

Сегодня, 20:38
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: drive2.ru

"КазАвтоЖол" ограничил движение на нескольких участках республиканских трасс в Акмолинской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Трассы закрыты из-за ухудшения погодных условий.

В Карагандинской области:

  • участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш;
  • участок дороги "Астана-Караганда-Алматы" от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;
  • участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;.

В Акмолинской области закрыт участок трассы "Астана-Караганда-Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Сообщается, что ориентироввочно ограничения движения снимут 15 декабря 2024 года в 08:00.

 

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