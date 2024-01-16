Трассы перекрыты в трёх областях Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области перекрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" между сёлами Кенен и Кайнар.

В Западно-Казахстанской области - отрезок дороги "Самара-Шымкент" между посёлками Подстёпное и Жымпиты. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В Северо-Казахстанской области ограничение коснулось трассы "Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское", от села Возвышенка до села Рощинское.

На дорогах республиканского значения задействовано 779 единиц техники и 1 432 человек.