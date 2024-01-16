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Трассы перекрыты в трёх областях Казахстана

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области перекрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" между сёлами Кенен и Кайнар. 

В Западно-Казахстанской области - отрезок дороги "Самара-Шымкент" между посёлками Подстёпное и Жымпиты. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В Северо-Казахстанской области ограничение коснулось трассы "Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское", от села Возвышенка до села Рощинское. 

На дорогах республиканского значения задействовано 779 единиц техники и 1 432 человек.

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