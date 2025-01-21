О том, на каких трассах ограничено движение транспорта, сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В Костанайской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 7-218 (от города Тобол до села Октябрьское). Ориентировочное время открытия дороги - 22 января в 7:00.

В Актюбинской области для всех видов транспорта закрыто движение на участке трассы "граница РФ-Актобе-Кызылорда-Алматы" км 776-1240 (от Актобе до границы Кызылординской области). Открыть дорогу планируют в полночь.

В области Улытау переклыди два участка дорог - "Жезказган-Петропавловск" км 11-22 (от Жезказгана до Сатпаева) и "Кызылорда-Павлодар" км 216-424 (от границы Кызылординской области до Жезказгана).

В Жамбылской области в 19:30 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 535-593 (от села Айша биби до границы Туркестанской области). Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 11:00.

В Туркестанской области автомобилистов останавливают на участке трассы "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-620 (от села Турара Рыскулова до границы Жамбылской области).

В Кызылординской области ограничение движения для всех видов транспорта действует на участке дороги "Кызылорда-Павлодар" км 12-216 (от Кызылорды до границы области Улытау). Ориентировочное время открытия дороги - 22 января в 12:00.

В Западно-Казахстанской области невозможно проехать по участку дороги "Актобе-Уральск-граница РФ" км 394-526 (от села Жымпиты до границы Актюбинской области).

Оперативная информация об ограничении движения в области Абай такова. В 20:30 в связи ухудшением погодных ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" км 971-1013 (от села Калбатау до границы ВКО). Планируемое открытие движения - 22 января в 12:00.

На той же трассе в Восточно-Казахстанской области перекрыт участок с 1013 по 1048 километры (от границы области Абай до поворота на село Уланское).