Трассы ещё двух регионах закроют из-за непогоды

"КазАвтоЖол" обновил список регионов, где из-за метели, снега и плохой видимости закрыты дороги республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей к этому списку добавились область Улытау и СКО.

"9 ноября в 20:00 в области Улытау в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от границы области Улытау до границы Костанайской области, планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта. Ориентировочное время открытия дороги — 10 ноября в 09:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, к этому часу ограничения ввели в Северо-Казахстанской области на участке автодороги республиканского значения "Кокшетау - Рузаевка", от границы Акмолинской области до села Рузаевка; на участке "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" на границе СКО; на участке дороги "Жезказган-Петропавловск", от границы Акмолинской области до села Новоишимское; на участке автодороги "Екатеринбург - Алматы", от границы Акмолинской области до границе Костанайской области.

Напомним ранее сообщали о закрытии с 20:00 трасс в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.