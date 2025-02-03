Трассу закрыли в одной из областей Казахстана
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
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“КазАвтоЖол” сообщил об ограничении движения в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
3 февраля в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
автодорога Актобе – Уральск – граница РФ, 195-248 км (от поселка Барбастау до поселка Жымпиты);
автодорога Уральск – Таскала – граница РФ, 4-72 км (от Уральска до поселка Таскала);
автодорога Уральск – Таскала – граница РФ, 375-492 км (от поселка Акжайык до Уральска).
Ориентировочное время открытия дороги – 3 февраля в 14:00.
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