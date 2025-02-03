“КазАвтоЖол” сообщил об ограничении движения в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

3 февраля в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

автодорога Актобе – Уральск – граница РФ, 195-248 км (от поселка Барбастау до поселка Жымпиты);

автодорога Уральск – Таскала – граница РФ, 4-72 км (от Уральска до поселка Таскала);

автодорога Уральск – Таскала – граница РФ, 375-492 км (от поселка Акжайык до Уральска).

Ориентировочное время открытия дороги – 3 февраля в 14:00.